Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte nach Verkehrsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Drei Fahrzeuge waren am Mittwochnachmittag in einen Verkehrsunfall in der Dingelstädter Straße verwickelt. Ein Autofahrer übersah einen verkehrsbedingt wartenden Pkw, fuhr auf diesen auf und schob ihn in den Gegenverkehr. Dort kam es dann zu einer weiteren Kollision mit einem Auto. Zwei Personen wurden schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Ein weiterer Unfallbeteiligter erlitt leichte Verletzungen. Es kam durch eine kurzzeitige Sperrung der Fahrbahn zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10000 Euro.

