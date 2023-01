Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgänger von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

Ein 59-jähriger Fußgänger überquerte die Rappaportstraße an einer Fußgängerampel und wurde dabei von einem 55-jährigen Autofahrer erfasst, der von der Kampstraße, nach links, auf die Rappaportstraße abbog. Der Fußgänger stürzte zu Boden und war schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein geringer Sachschaden. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Marl.

