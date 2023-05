Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Scheckkartenbetrug - Wer kennt den Mann?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 03.11.2022 erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 9.10 Uhr eine Handtasche aus einem Pkw, der am Friedhof in Heiligenstadt parkte. Um an die Beute zu gelangen wurde eine vordere Seitenscheibe des Fahrzeuges im Liesebühl eingeschlagen. Mit einer Geldkarte, die in der Handtasche steckte, begab sich der oder die Täter in die Göttinger Straße in eine Volksbank, um einen vierstelligen Geldbetrag abzuheben. Wer erkennt den Mann auf den Bildern? Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden. Aktenzeichen: ST/0296104/2022

