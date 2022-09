Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der B59 bei Pulheim-Stommeln

Am Samstagmorgen kam es zwischen Rommerskirchen und Stommeln zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Während der Rettungsmaßnahmen musste die B59 teilweise gesperrt werden.

Die Kreisleitstelle der Feuerwehr des Rhein-Erft-Kreises wurde am Samstagmorgen (24.09.2022), kurz nach 10:30, über einen Verkehrsunfall auf der B59 im Kreuzungsbereich der K24 zwischen Rommerskirchen und Stommeln informiert. Der sofort alarmierte Löschzug Stommeln eilte mit den Kräften der Hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst aus Pulheim zur Einsatzstelle. Hier fanden die Kräfte nach einem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge insgesamt drei verletzte Personen vor, die vom Notarzt und dem Rettungsdienst untersucht und behandelt wurden. Alle drei Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Unter Leitung von Brandoberinspektor Ralf Johnen kümmerten sich die 16 eingesetzten Kräfte der Feuerwehr im Wesentlichen um den Brandschutz, nahmen ausgelaufene Flüssigkeiten auf, klemmten die Batterien ab und unterstützten die Polizei bei den Absperrmaßnahmen. Während der Tätigkeiten der Feuerwehr, die etwa eine gute halbe Stunde in Anspruch nahmen, kam es im betroffenen Kreuzungsbereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

