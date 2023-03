Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Beim Abbiegen Fußgänger gefährdet - Geschädigter und Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 17.03.2023, 12:36 Uhr - 06:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße/Pirmasenser Straße. SV: Der Fahrer eines blauen Ford-Focus, der mit seinem Pkw bei Rotlicht als erstes Fahrzeug auf dem Linksabbiegestreifen an der Kreuzung Sickingerhöhstraße/Pirmasenser Straße stand, um in Richtung Dorndorf abzubiegen, bog bei Grünlicht stark beschleunigend nach links in die Pirmasenser Straße ab und fuhr dann links an dem vor der Fußgängerfurt wartenden Pkw des nach rechts abgebogenen Gegenverkehrs vorbei, dessen Fahrer erkannt hatte, dass ein Fußgänger bei grüner Fußgängerampel die Furt überquerte. Der Focus-Fahrer hingegen nahm den Fußgänger erst sehr spät wahr, konnte gerade noch mit einem Schlenker um den Mann herumfahren und ihn hinter seinem Rücken passieren. Dann fuhr er weiter in Richtung Dorndorf.

Der unbekannte Fußgänger, der durch das riskante Abbiegemanöver des Focus-Fahrers gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden. Ebenso sucht die Polizei den Pkw-Fahrer, der als Rechtsabbieger dem Fußgänger das Überqueren der Fußgängerfurt vorschriftsgemäß ermöglicht hatte. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell