Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gullideckel ausgehoben-Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Pirmasens/Fehrbach (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.03.2023,22:00 Uhr bis zum Sonntag, 19.03.2023, 06:00 Uhr wurden in der Einmündung Tiroler Straße/Lambachstraße und der Lambachstraße Gullideckel durch bislang unbekannte Täter ausgehoben. Durch das Ausheben der Gullideckel entstand eine Gefahrenstelle. Glücklicherweise ist es zu keinem schädigenden Ereignis gekommen und die Gullideckel konnten wieder eingesetzt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell