POL-PDPS: Pirmasens - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizei Pirmasens (ots) - In der Nacht vom 17.03.2023 auf den 18.03.2023 wurde in mehrere Firmenräume in der Fehrbacher Straße in Pirmasens-Hengsberg eingebrochen. Nach ersten Zeugenhinweisen könnte die Tatzeit am 18.03.2023 in den frühen Morgenstunden gewesen sein. Bislang sind fünf Tatorte bekannt. Bei zwei Firmen wurden deren Tresore gewaltsam geöffnet. Über ...

mehr