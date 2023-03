Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Einbruchsserie in Pirmasens-Hengsberg

Polizei Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 17.03.2023 auf den 18.03.2023 wurde in mehrere Firmenräume in der Fehrbacher Straße in Pirmasens-Hengsberg eingebrochen. Nach ersten Zeugenhinweisen könnte die Tatzeit am 18.03.2023 in den frühen Morgenstunden gewesen sein. Bislang sind fünf Tatorte bekannt. Bei zwei Firmen wurden deren Tresore gewaltsam geöffnet. Über die genaue Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor, da die Ermittlungen noch andauern.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell