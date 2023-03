Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vinningen - Unfallflucht in der Rehbergstraße

Polizei Pirmasens (ots)

Am 13.03.2023, gegen 05:30 Uhr, stellte ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis seinen schwarzen Hyundai I30, mit PS-Landkennzeichen, gegenüber des Anwesens Rehbergstraße 22 in Vinningen ordnungsgemäß ab. Als er am 15.03.2023, gegen 14:30 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen frischen Unfallschaden im Bereich des Kühlergrills/Frontstoßstange fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Verursacher stieß vermutlich beim Aus- oder Einparken an das geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell