POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 17.03.2023, 08:10 Uhr - 08:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, BAB8 FR Pirmasens. SV: Am Freitagmorgen kam es auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe des Steitzhofs, circa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Contwig, wechselte ein weißer Mercedes-Benz ohne Vorankündigung auf die linke Fahrspur und übersah hierbei den von hinten herannahenden, auf selbiger Fahrspur befindlichen schwarzen VW Touareg. Dieser musste aufgrund des Fahrmanövers stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Er kollidierte in der Folge mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Leitpfosten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Es kam zu keiner Berührung der beiden PKW. Das unfallursächliche Fahrzeug setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. |pizw

