Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Trunkenheitsfahrt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 18.03.2023, gegen 00:50 Uhr, wurde in der Winzler Straße in Pirmasens ein PKW mit KL-Kennzeichen festgestellt. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurden das Fahrzeug und der Fahrer überprüft. Dabei wurde Atemalkoholgeruch bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Die abschließende Messung ergab einen Promillewert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrer muss mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell