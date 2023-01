POL-EU: Unfall mit Feuerwerksköpern

Blankenheim (ots) - Am Samstagmorgen (7. Januar) wurden gegen 8 Uhr drei Polizeibeamte in Blankenheim verletzt. Die Beamten waren, aufgrund von Streitigkeiten, in die Anno-Santo-Straße, nach Blankenheim geschickt worden. Dort sollte ein 57-jähriger Tatverdächtiger, aufgrund aggressiven Verhaltens, in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wehrte sich erheblich gegen die polizeiliche Maßnahme und verletzte dabei drei der ...

