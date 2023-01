POL-EU: Widerstand gegen Polizeibeamte

Zülpich (ots) - Am Montag wurde eine 55-jährige Patientin aus einer Krankenanstalt in Zülpich als vermisst gemeldet. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und einer Öffentlichkeitsfahndung wurde die Vermisste heute leblos in der Nähe vom Neffelsee aufgefunden. Es kam jede Hilfe zu spät, sie ist verstorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Fremdverschulden ist nicht erkennbar. Die ...

mehr