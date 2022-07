Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Rottweil (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz in der Heerstraße hat sich ein betrunkener Pedelec-Fahrer am Sonntagabend nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Der 56-jährige Mann war gegen 21.40 Uhr auf der Heerstraße in Richtung Stadionstraße unterwegs. Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung prallte der Mann mit dem benutzten Pedelec etwa auf Höhe der Einmündung Lupfenstraße gegen einen Randstein und stürzte. Hierbei zog sich der 56-Jährige eine Ellenbogenfraktur und mehrere Schürfwunden zu und musste mit den eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Behandlung in die Helios Klinik gebracht werden. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab über 1,1 Promille. Nun muss sich der Mann in einem Strafverfahren für die Pedelec-Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

