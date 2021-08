Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Bereits am Montag, den 16.08.2021, um 10:20 Uhr, ereignete sich eine gefährliche Verkehrssituation in der Sternstraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein 90-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen befuhr in auffälliger Fahrweise die Sternstraße in Fahrtrichtung Brunckstraße. In Höhe der Ampelkreuzung zur Hohenzollernstraße soll er die rote Ampel überfahren haben, wodurch es fast zum Unfall gekommen sei. Unmittelbar nach der Kreuzung war er dann auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Da der Unfallgegner keinen Schaden erkannt hatte, habe dieser, nach einem kurzen Gespräch mit dem 90-jährigen Unfallverursacher, die Örtlichkeit verlassen. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Polizei sucht den Fahrzeugführer, welcher keinen Schaden an seinem Fahrzeug erkannt haben will, sowie die Fahrzeugführer, welche aufgrund des Überfahrens der Kreuzung bei rotem Lichtsignal durch den 90-jährigen Fahrer, abbremsen oder gar ausweichen mussten.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

