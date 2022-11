Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Bargeld und Schmuck entwendet+21-Jähriger erleidet Kopfplatzwunde+Hauswand beschmiert+Milchautomat aufgehebelt+Diebstähle+Verkehrunfälle

Gießen: Bargeld und Goldschmuck entwendet

Bargeld und Goldschmuck erbeuteten Einbrecher in einer Wohnung im Röderweg. Die Unbekannten brachen am Samstag zwischen 16.00 und 22.00 Uhr vermutlich über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses ein. Nachdem sie mehrere Räume durchsuchten, flohen sie offenbar mit der Beute über die Balkontür. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Reiskirchen: 21-Jähriger erleidet Kopfplatzwunde

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Grünberger Straße in Reiskirchen erlitt ein 21-Jähriger aus Fernwald eine Kopfplatzwunde. Am Sonntag gegen 02.50 Uhr befanden sich mehrere Personen auf dem Parkplatz, als plötzlich ein Unbekannter aus einer Gruppe heraus eine Flasche warf und den Mann am Kopf traf. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Lollar: Hauswand beschmiert

Die Wand eines Einfamilienhauses in der Marburger Straße geriet in den Fokus von Schmierfinken. Die Unbekannten sprühten zwischen 15.00 Uhr am Samstag und 12.00 Uhr am Sonntag ein Graffiti auf die Hauswand. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Tasche in der Kirche entwendet

Ein Unbekannter entwendete Sonntagvormittag in einer Kirche in der Goethestraße eine Handtasche. Die Besitzerin hatte ihre Tasche neben ihren Stuhl auf den Fußboden gestellt. Der Dieb nahm sie weg und verließ unbemerkt die Kirche. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Heuchelheim a. d. Lahn: Milchautomat aufgehebelt

In der Schillerstraße brachen Unbekannte einen Milchautomaten auf. Zwischen 20.30 am Samstag und 05.45 Uhr am Sonntag machten sich die Diebe an dem Automaten zu schaffen und entwendeten daraus die Geldkassette. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Krad ohne Kennzeichen in Großen-Linden entwendet

In der Warabistraße in Großen-Linden entwendeten Unbekannte ein Krad des Herstellers KTM. Zwichen 16.00 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr am Sonntag machten sich die Diebe an dem Schloss des weiß-rot-blauen Fahrzeug (ohne Kennzeichen) zu schaffen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Krades nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen

Hungen: Trickdieb ergaunert Portemonnaie

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Gießener Straße schlug Freitagnachmittag ein Trickdieb zu. Ein unbekannter Mann gab sich gegen 15.45 Uhr gegenüber einem 70-Jährigen als Spendensammler aus. Als der Senior sein Portemonnaie herausholte, entwendet der Unbekannte daraus über 400 Euro und flüchtete. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er hat kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Nach Angaben eines Zeugen soll er ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Hinweise nimmt die Grünberger Polizeistation unter 06401/9143-0 entgegen.

Lich: Portemonnaie beim Einkaufen entwendet

Während ein unbekannter Täter eine Kundin in einem Supermarkt in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ablenkte, entwendet sein Komplize ihr Portemonnaie aus der im Einkaufwagen liegenden Handtasche. Der Diebstahl ereignete sich am Freitag gegen 13.25 Uhr. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität der unbekannten Diebe geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 zu melden.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Milchlaster gestreift - Zeugenaufruf

Als ein unbekannter Autofahrer bei starkem Nebel von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte, streifte er mit seinem Fahrzeug einen Milchlaster auf der linken Fahrzeugseite. Beide Verkehrsteilnehmer waren am Sonntag gegen 01.50 Uhr auf der Bundesstraße 49 von Wetzlar nach Gießen unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Der Unbekannte verlor anschließend kurzfristig die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schlingern und schleuderte über die gesamte Fahrbahnbreite. Nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug wiedererlangte, fuhr er einfach weiter. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Langgöns: Beim Rückwärtsfahren touchiert

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer touchierte beim Rückwärtsfahren einen in der Steinbruchstraße geparkten blauen Tiguan. Der Unbekannte wollte mit seinem Kastenwagen am Sonntag gegen 16.40 Uhr die Einfahrt einer Firma verlassen. Nach dem Zusammenstoß gegen die Tür, stieg er aus, schaute sich den Schaden an und fuhr mit seinem Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen davon. Der Halter des PKW beklagt nun einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Weitere Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

A485/Linden: Rad fällt von Anhänger

Am Donnerstag (10.November) gegen 11.10 Uhr befuhren ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit Anhänger und ein 41-Jähriger in einem Hyundai hintereinander die Bundesautobahn 485 von Gießen in Richtung Frankfurt. Auf Höhe der Ausfahrt Linden löste sich ein Rad einer Baumaschine, welche auf dem Anhänger geladen war und traf den Hyundai. Wahrscheinlich bemerkte der Unbekannte dies nicht und fuhr weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich handelt es sich um ein weißes Fahrzeug mit Anhänger und Friedberger Kennzeichen. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein bislang Unbekannter zwischen Donnerstag (10.November) 21.00 Uhr und Freitag (11.November) 9.40 Uhr in der Menzelstraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Passat zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Überdachung beschädigt

Ein bislang Unbekannter befuhr am Sonntag (13.November) gegen 10.40 Uhr die Straße "Seltersweg". Dabei streifte der Unbekannte mit seinem LKW die Glasüberdachung eines Geschäftes. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß zwischen Radler und Fußgänger

Freitagmorgen (11.November) gegen 7.30 Uhr befuhr ein 13-jähriger Radfahrer die Goethestraße in Richtung Südanlage auf dem Fahrradweg. Der Radler hielt an der roten Fahrradampel der Kreuzung Goethestraße/Südanlage an. Als diese grün anzeigte, fuhr der 13-Jährige an und es kam zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der bei Rot die Fußgängerampel überquerte. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Die Fußgänger hinterließ seine Kontaktdaten, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Mauer touchiert

Am Samstag (12.November) gegen 18.20 Uhr stieß ein Unbekannter gegen eine Mauer in der Straße "Grüner Weg". Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Unfall bei Überholvorgang

Ein 24-jähriger Mann aus Gießen in einem Mazda befuhr Samstagabend (12.November) gegen 19.30 Uhr die Landstraße 3130 von Langgöns in Richtung Leihgestern. Offenbar ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, überholte der Mazda-Fahrer einen vorrausfahrenden PKW. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Dacia eines 51-Jährigen, der auf der Gegenspur unterwegs war. Der 51-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls war die L3130 für eine Stunde vollgesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

