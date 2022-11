Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche im Landkreis+Falsche Polizeibeamten erbeuten Bargeld und Schmuck+Reifen zerstochen+Verkehrskontrollen+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Hungen: In Lagerhallen eingebrochen

Ungebetene Gäste suchten in der Straße "Über dem Kleegarten" in Utphe zwei landwirtschaftliche Lagerhallen auf. Sie brachen in der Nacht von Mittwoch (09. November) auf Donnerstag (10. November) in das Gebäude ein. Mit Werkzeug und Kanister (mit Beize) und einer Leiter suchten sie anschließend das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Tür aufgehebelt

In der Katharinengasse hebelten Unbekannte die Tür eines Cafes auf und entwendeten anschließend technische Geräte und Bargeld. Wer hat dort in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet. Hinweise an die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Hungen: Achtung falsche Polizeibeamte! Senior übergibt Bargeld und Schmuck - Hungenerin erkennt die Masche Am Donnerstag kam es in Hungen zu mindestens zwei Anrufen von falschen Polizeibeamten. Während eine 69-Jährige aus Hungen nicht auf diese Betrugsmasche hereinfiel, übergab ein Senior 12.000 Euro an einen Betrüger.

Gegen 16.00 Uhr rief eine Betrügerin bei der 69-Jährigen an und gab vor eine Frankfurter Polizistin zu sein. Ihre Enkelin hätte einen Verkehrsunfall verursacht bei dem ein 54-jähriger Mann verstorben sei. Es müsse nun eine Kaution von 18.000 Euro gezahlt werden. Die Hungenerin war misstrauisch und gab vor, nicht so viel Geld zu haben und die Betrügerin beendete das Telefonat. Die 69-Jährige rief ihren Sohn und ihre Enkelin an, so dass der Betrug letztendlich aufflog.

Nicht so gut ging es bei einem über 80-Jährigen aus. Auch er erhielt einen Anruf eines Betrügers, der sich als Kripobeamter ausgab. Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalles, verursacht durch die Schwiegertochter, forderte der Unbekannte eine Kaution von 10.000 Euro. Der Rentner ging zu seiner Bank, hob Geld ab und traf sich in der Jahnstraße mit einer unbekannten Frau. Dort kam es dann zur Übergabe von dem Bargeld und Schmuck. Die Unbekannten ging anschließend in Richtung Stettiner Straße. Sie ist zwischen 25 und 30 Jahren alt sowie 160 bis 165 cm groß. Sie hat langes dunkles glattes Haar, welches zu einem Zopf zusammengebunden war. Sie trug eine helle strickjacke. Wer hat die Übergabe am Donnerstagnachmittag gegen 18.00 Uhr beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Lich: Reifen in Birklar zerstochen

Unbekannte zerstachen zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch (09. November) und 11.00 Uhr am Donnerstag (10. November) zwei Reifen an einem in der Mittelstraße geparkten grauen Audi. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Baugerät entwendet

Ungebetene Gäste suchten eine Baustelle in der Frankfurter Straße auf. Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen entwendeten die Diebe einen Hydraulikstemmhammer im Wert von etwa 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Drogentests positiv

Der Drogentest bei einem Autofahrer reagierte bei einer Verkehrskontrolle positiv auf THC. Beamte stoppten den 24-Jährigen am Donnerstag gegen 13.10 Uhr in der Grünberger Straße. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache, durfte er wieder gehen. Gegen 17.00 Uhr erwischten Polizisten einen 23-jährigen Rollerfahrer, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle in der Grünberger Straße, ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Auch hier reagierte der Drogentest bei dem Fahrer positiv auf THC. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwischen Donnerstag (03.November) 0.00 Uhr und Mittwoch (09.November) 12.00 Uhr befuhr ein Unbekannter die Landstraße 3137 von Laubach in Richtung Lauter. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Weidezaun. Anschließend fuhr er davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Außenspiegel touchiert

Mittwochabend (09.November) gegen 19.30 Uhr befuhr die Eichgärtenallee in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 62 touchierte der Unbekannte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht im Lichtenauer Weg

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (10.November) im Lichtenauer Weg. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen Golf zurückkam, war dieser vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Laubach: Beim Wenden Roller übersehen

Ein 36-jähriger Mann in einem VW befuhr am Donnerstag (10.November) gegen 17.20 Uhr die Laubacher Straße in Wetterfeld in Richtung Laubach. Als der VW-Fahrer in Höhe der Einmündung zur Weinberggasse wenden wollte, übersah er offenbar den Roller eines 27-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 27-Jährige verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Wildunfall

Am Donnerstag (10.November) gegen 17.50 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau in einem VW die Bundesstraße 49 von Lindenstruth in Richtung Grünberg, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Die VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde das Tier auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geschleudert. Ein entgegenkommender 52-Jähriger in einem Mazda konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über das Wildschwein. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.500 Euro Schaden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Laubach: Kontrolle verloren

Donnerstagmorgen (10.November) gegen 8.45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Hungen in einem Seat die Kreisstraße 146 in Richtung Ruppertsburg. Nach dem Bahnübergang verlor der Seat-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr gegen einen Leitpfosten und drehte sich anschließend mehrmals im Straßengraben. Der 41-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Straßengraben geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell