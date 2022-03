Polizei Hamburg

POL-HH: 220329-4. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in einem Bus zwischen Hamburg-Hausbruch und Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.03.2022, 06:52 Uhr - 07:20 Uhr Tatort: Buslinie 250 zwischen Hamburg-Hausbruch und Hamburg-Othmarschen

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem unbekannten Mann, der gestern Vormittag ein Sexualdelikt zum Nachteil einer 12-Jährigen begangen haben soll. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das Mädchen im Bus der Linie 250, als ein Mann an der Haltestelle Heykenauweg zustieg und sich neben das Mädchen setzte. Anschließend berührte er das Mädchen oberhalb der Kleidung unsittlich.

Nachdem sich das Mädchen daraufhin weggesetzt hatte, verhinderte ein weiterer Fahrgast, dass der Mann ihr im Bus folgte.

Das Mädchen verließ an der Haltestelle Asklepiosklinikum Altona den Bus und wurde wiederum von dem Mann verfolgt. Im weiteren Verlauf flüchtete das Mädchen in die Schule und wandte sich dort an Lehrer.

Der Täter, der sich offenbar nach der Flucht des Mädchens entfernt hatte, wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 30 Jahre - etwa 180 cm - kräftige Statur - südländische Erscheinung - dunkle kurze Haare - bekleidet mit einer hellen Jeans, hellen Schuhen, schwarzen Jacke mit Kapuze - sprach Deutsch mit leichtem Akzent

Die Ermittler des Landeskriminalamts 42 bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Angaben im Zusammenhang mit der Tat machen können, sich unter der Hinweisnummer der Polizei Hamburg 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

