POL-RT: Ermittlungen gegen Arzt aus dem Landkreis Tübingen - zahlreiche Wohnungen mutmaßlicher Abnehmer gefälschter Impfpässe im Bundesgebiet durchsucht

Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): In die Seite gekracht Zwei Mercedes mussten nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Kirchheimer Straße abgeschleppt werden. Kurz nach 14.30 Uhr wollte ein 86 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes der B-Klasse aus der Weiherhagstraße nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Er missachtete hierbei die Vorfahrt ...

