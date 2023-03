Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Rabiater Audi-Fahrer nötigt und gefährdet Pkw-Fahrerin - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Zeit: 20.03.2023, 06:30 Uhr - 06:45 Uhr

Ort: B 10 aus Rtg. Pirmasens kommend in Fahrtrichtung A 8, hinter dem Fehrbachtunnel. SV: Der Fahrer eines blauen Audi A 4 mit PS-Kennzeichen überholte mit geschätztem Tempo 90 einen weißen 1er- BMW, setzte sich grundlos vor diesen und bremste abrupt ab, so dass die Mitte 35-jährige BMW-Fahrerin ihrerseits stark bremsen musste, um nicht aufzufahren. Im weiteren Verlauf der Fahrt, die der Audi zunächst mit geringer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h fortsetzte, ließ dessen Fahrer den 1er-BMW nicht überholen, indem er plötzlich und ohne Vorwarnung auf die Überholspur wechselte, so dass die BMW-Fahrerin erneut stark abbremsen musste und einen Unfall gerade eben verhindern konnte. Nachdem ihr das Überholen endlich gelungen war und sie wieder nach rechts einscheren wollte, beschleunigte der Audi stark, so dass die Frau, die mit ihrem Fahrzeug schon teilweise auf die rechte Spur zurück gewechselt war, zum dritten Mal große Mühe hatte, einen Unfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf der Fahrt zeigte der Audi-Fahrer der Frau den ausgestreckten Mittelfinger, fuhr zeitweise auf dem Standstreifen rechts neben dem BMW und versuchte von dort durch nahes seitliches Heranfahren, den BMW auf die Überholspur zu drängen. Das Verhalten des Audi-Fahrers war hochgefährdend.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de), bei der das kilometerlange, gegen alle Verkehrsregeln verstoßende Fahrverhalten des Audi-Fahrers angezeigt wurde, sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell