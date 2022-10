Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bereits am Sonntag, den 18. September, hat ein Zeitungsausträger gegen 10.30 Uhr seinen weißen Hyundai im Finkenweg am Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 11 Uhr wieder zurückkam, war seine Kofferraumklappe komplett eingedellt und es befanden sich Kratzer an der Stoßstange. Offenbar hat ein bislang unbekannter Wagenlenker beim Ein- oder Ausparken den weißen Wagen beschädigt und flüchtete im Anschluss. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

