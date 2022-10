Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Vielbrunn: ++Erstmeldung++ Absturz eines Leichtflugzeuges

Michelstadt-Vielbrunn (ots)

Am heutigen Montagmittag (3.10.), gegen 14 Uhr, kam es im Waldgebiet zwischen Eulbach und Vielbrunn zu einem Absturz eines Leichtflugzeuges. Derzeit befinden sich mehrere Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei am Unfallort. Die Maschine war nach jetzigem Stand mit einer Person besetzt. Diese konnte nur noch tot geborgen werden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde umgehend nach dem Absturz informiert und hat die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Rund um den dortigen Bereich, insbesondere auf der Bundesstraße 47, Landstraße 3318 und auf der Landstraße 3349, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Ermittlungen und Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauern. Weitere Auskünfte zum Sachverhalt können aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell