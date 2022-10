Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach Kocherbach: Feuer in Waschküche - durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindert

Wald-Michelbach OT Kocherbach (ots)

Am Montagmorgen (03.10.) gegen 10:45 Uhr meldete die 52-jährige Bewohnerin eines Zweifamilienhauses in Kocherbach einen Brand mit starker Rauchentwicklung in der Waschküche. Ihr 56 Jahre alter Mann konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Seine ebenfalls im Haus lebende 74-jährige Schwiegermutter hatte versehentlich eine Kochplatte, die auf der Waschmaschine stand, eingeschaltet. Dadurch war der darauf abgestellte, befüllte Wäschekorb in Brand geraten. Der 56-jährige kam zur Versorgung einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ansonsten wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf den Wäschekorb und dessen Inhalt. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell