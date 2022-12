Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfall mit zwei Verletzen am Elzdamm

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 08.12.2022, um 13:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an einer ampelgeregelten Kreuzung am Elzdamm in Emmendingen.

Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Elzdamm in Richtung Teningen. Diese missachtete offenbar das Rotlicht an der Kreuzung zur Elzstraße, in die ein entgegenkommender 47-Jähriger gerade einbiegen wollte. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000EUR.

