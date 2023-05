LPI-NDH: PKW beschädigt

Nordhausen (ots) - Unbekannte machten sich in der zurückliegenden Nacht an einem Auto zu schaffen. Sie bespritzten Am Roßmannsbach einen parkenden BMW mit einer derzeit noch unbekannten, dunkelbraunen Flüssigkeit. Die Fahrzeuglackierung wurde hierbei großflächig in Mitleidenschaft. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zu Folge etwa 1000 Euro. Die Nordhäuser Polizei hat die Ermittlungen zum Täter der Sachbeschädigung aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr