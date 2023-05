LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Lindenberg/Eichsfeld (ots) - Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung musste die Polizei am Dienstagnachmittag in einem Ortsteil der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg im Eichsfeld aufnehmen. Ein Grundstücksbesitzer beklagt, dass jemand zur Nachtzeit unbefugt sein Grundstück betreten habe, um seine Pflanzen zu vergiften. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

mehr