Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Krankenfahrstuhl übersehen

Nordhausen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Stolberger Straße, auf Höhe Wilhelm-Neblung-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto kollidierte mit einem Rollstuhlfahrer, der die Fahrbahn an einer Ampel querte. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls wurde ersten Ermittlungen nach von dem Autofahrer übersehen und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Elektromobils wurde verletzt ins nächstlegende Klinikum gebracht - er verletzte sich jedoch nicht schwerer. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

