Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung

Mühlhausen (ots)

Am Obermarkt in Mühlhausen wurde der Polizei am 9. Mai gegen 8.30 Uhr eine Sachbeschädigung gemeldet. Die Eingangstür eines Gebäudes wurde beschädigt, indem der oder die Täter ein großflächiges Graffiti mit blauer Sprühfarbe an eine Hauswand sprühten. Der Inhalt lautete: "Smoke" und "Original". Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Mühlhäuser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

