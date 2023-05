Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Schlagfalle verletzt Fuchs schwer - wer kann Hinweise geben?

Sondershausen (ots)

Am 29. April meldeten Spaziergänger den Fund eines schwer verletzten Wildtieres bei der Polizei. Durch Unbekannte wurde im Schersental eine Schlagfalle aufgestellt, welche einem Fuchs zum Verhängnis wurde. Die Falle verursachte an einem Vorderlauf schwerste Verletzungen, sodass dieser nahezu komplett abgetrennt worden ist. Der Fuchs musste aufgrund der Schwere der Verletzungen vor Ort von seinen Leiden erlöst werden. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/3610 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell