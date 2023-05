LPI-NDH: Zeugenaufruf: Pumpstation durch Unbekannte beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Mühlhausen (ots) - Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Sonntagabend in Mühlhausen. Einer der Männer übergoss den anderen mit kochendem Wasser. Der Geschädigte erlitt dadurch schwere Verbrennungen, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Laufe der Nacht wurde der Täter erneut auffällig. An einer Schule in der Brunnenstraße wurde der Mann angetroffen. Bei dem Erheben seiner Personalien griff er die Polizeibeamten an und musste zeitweise ...

