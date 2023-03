Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw - PM Nr. 2

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der L600 in Höhe Leimen kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw (wie bereits berichtet). Der 24-jährige Motorradfahrer fuhr von Lingental kommend in Richtung Heidelberg und geriet in einer Rechtskurve, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 25-jährigen Pkw-Führer. Bei dem Zusammenstoß platzte der Benzintank des Motorrads, wodurch der Kraftstoff auf beide Fahrzeuge floss und Feuer fing, sodass beide Fahrzeuge komplett ausbrannten. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht, wo er an den Folgen seiner Verletzung verstarb. Der Autofahrer wurde teilweise von den Flammen erfasst und ebenfalls schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Die Rettungskräfte waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Ein Sachverständiger wurde dabei hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die L600 für insgesamt fast sechs Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell