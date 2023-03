Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Eltern sammeln Spende für die Freiwillige Feuerwehr Celle!

Celle (ots)

Vor Kurzem freute sich André Schmidt - stellvertretend für die Feuerwehr Celle - eine Spende in Höhe von 103,00 Euro entgegennehmen zu können. Gesammelt wurde die eher außergewöhnliche Spende von Eltern und Kindern der "Kindertagesstätte Dietrich-Bonhoeffer-Haus". Sie soll die Arbeit mit Kindern bei der Celler Feuerwehr unterstützen.

Doch wie kam es zu der Spende? Die sogenannten "Meisterkinder" der Einrichtung, dies sind Kinder die von der Krippe in den Kindergarten wechseln, suchten sich als Projekt das Thema Feuerwehr aus. Schnell war die Verbindung zur Freiwilligen Feuerwehr gefunden und der 2. Zug der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache bot seine Unterstützung an.

An einem Vormittag besuchte dann die Celler Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug und einer Drehleiter die Kindertagesstätte und die rund 65 Kinder tauchten in die Welt der Feuerwehr ein. Altersgerecht wurde das Thema an die zwei Kindergartengruppen und die Krippenkinder vermittelt. Die Begeisterung war den Kindern ins Gesicht geschrieben und auch das Wetter spielte mit. Für alle wohl ein unvergesslicher Tag, den auch das Team der Kindertagesstätte unterstützte. Als Dank sammelten die Eltern für die Feuerwehr, und so manches Kind freut sich schon jetzt auf den nächsten Besuch der Feuerwehr.

