Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Person in Gully - nicht alltäglicher Einsatz in Altencelle!

Celle (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle am Donnerstagabend gerufen, als um 20:20 Uhr die digitalen Meldeempfänger der Wehr auslösten. Die Einsatzmeldung lautete "Person im Gully".

Bei Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort bestätigte sich die Meldung, eine Person war in einen Abwasserschacht auf einem Privatgrundstück gefallen und konnte diesen von selbst nicht mehr verlassen. Durch die Feuerwehr konnte die Person in enger Absprache mit dem Rettungsdienst aus dem Schacht gerettet werden. Hierzu wurde er mit speziellen Schlingen aus dem Schacht gehoben. Eine weitere Versorgung erfolgte durch den Rettungsdienst.

Zur Unfallursache und Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

