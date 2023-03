Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Mehrere wetterbedingte Einsätze aufgrund Schneefalls in Celle!

Celle (ots)

Am Freitagabend zog über Celle ein Schneegebiet und verwandelte die Residenzstadt in eine Winterwelt. Die Freiwillige Feuerwehr Celle musste infolge des winterlichen Wetters zu mehreren Einsätzen aufgrund Schneebruchs und Schneelast ausrücken. Insgesamt waren 13 Einsatzstellen in der Nacht zu Samstag und am Samstagvormittag abzuarbeiten. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altencelle, Celle-Hauptwache, Groß Hehlen und Westercelle. Außerdem war die Celler Hauptwache am Vormittag des Samstags zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz, so dass insgesamt 14 Einsätze in 12 Stunden zu bewältigen waren.

