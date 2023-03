Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einer Lagerhalle!

Celle (ots)

Am Mittwochmittag wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle zu einer automatischen Feuermeldung in einem Gewerbeunternehmen in der Braunschweiger Heerstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Es brannten ca. 7 m³ Altpapier in einer Lagerhalle. Personen befanden sich nicht in Gefahr.

Durch die Einsatzkräfte wurde unverzüglich die Brandbekämpfung eingeleitet. Hierbei kamen zwei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell