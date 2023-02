Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 22 neue Feuerwehrleute ausgebildet - Truppmannausbildung Teil 1 in Celle abgeschlossen

22 junge Feuerwehrleute legten am heutigen Samstag ihre Prüfung der Truppmannausbildung Teil 1 ab. Die Truppmannausbildung Teil 1 ist der Einstieg in die Feuerwehr und vermittelt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Grundlagen des Feuerwehrwesens.

Im Theorie- und Praxisunterricht wurden die Anwärterinnen und Anwärter von erfahrenen Feuerwehrleuten unterrichtet und ausgebildet. Am Abschlusstag galt es dann, das erlernte Wissen in einer praktischen und einer theoretischen Prüfung unter Beweis zu stellen. So mussten die motivierten Neulinge in einer theoretischen Prüfung mehrere Fragen im Rahmen eines Multiple-Choice-Tests beantworten. Im praktischen Teil der Prüfung mussten verschiedene feuerwehrtechnische Aufgaben im Rahmen eines dreigeteilten Löschangriffs absolviert werden.

Am Ende stand es dann fest, 22 Prüflinge haben bestanden! Wir sagen herzlichen Glückwunsch und freuen uns über neue Feuerwehrleute, die sich ehrenamtlich für ihre Mitbürger einsetzen! Neben Mitgliedern der Stadtfeuerwehr Celle nahmen auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Wietze und Hambühren, der Werkfeuerwehr hubergroup Deutschland GmbH und der Betriebsfeuerwehr Celler Land Frischgeflügel teil.

Wenn auch Sie Interesse an einer Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Celle haben, schreiben Sie uns unter mitgliedschaft@feuerwehr-celle.de oder informieren Sie sich unter www.feuerwehr-celle.de.

