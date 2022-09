POL-HI: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der L480 zwischen Gronau und Rheden

Hildesheim (ots) - HOLLE (hep): Am 04.09.2022, kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, in der Marktstraße, Höhe Im Krome, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte bemerkte einen Schaden an der hinteren Stoßstange ihres hellen Opel Corsa. Ein bisher unbekannter Verursacher fuhr demnach gegen das Heck des Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Am Opel ...

