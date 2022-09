Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (hep): Am 04.09.2022, kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, in der Marktstraße, Höhe Im Krome, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte bemerkte einen Schaden an der hinteren Stoßstange ihres hellen Opel Corsa. Ein bisher unbekannter Verursacher fuhr demnach gegen das Heck des Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Am Opel Corsa entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 05063/9010 melden.

