Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuerwehr rettet Person von einem Dach

Celle (ots)

"Personen auf Silodach - drohen zu fallen", so lautete am Freitagabend die Einsatzmeldung für die Feuerwehr Celle.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle hatte eine Person den Gefahrenbereich bereits verlassen. Eine weitere Person befand sich in rund 10 Metern Höhe auf dem Vordach einer Siloanlage in der Hafenstraße. Mit einer Drehleiter konnte diese Person vom Dach gerettet werden. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich. Hintergründe sind der Feuerwehr nicht bekannt.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell