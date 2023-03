Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Weitere Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr Celle

Celle (ots)

Auch am Samstagnachmittag und am Sonntagmittag rückte die Celler Feuerwehr nochmals zu Einsätzen aufgrund des Schneefalls von Freitag auf Samstag aus. So wurde die Ortsfeuerwehr Hustedt am 11. März um 13:45 Uhr zu einem Baum auf der Fahrbahn des Brackenwegs alarmiert. Am heutigen Sonntag war dann die gefährliche Schieflage eines Baumes in der Wehlstraße Grund für einen Einsatz der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Ein ausgelöster Heimrauchmelder rief ebenfalls am Samstag die Feuerwehr auf den Plan. Um 18:03 Uhr rückte die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache in den Birnbaumweg aus. Es handelte sich um eine Fehlauslösung.

