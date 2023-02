POL-HR: Neukirchen: Brand in Schule - Folgemeldung

Homberg (ots) - Fritzlar Versuchter Wohnhauseinbruch Tatzeit: 12.02.2023, 16:50 Uhr bis 19:55 Uhr Sachschaden in Höhe von 200,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Galbächer Warte. Die Täter hatten erfolglos versucht die Eingangstür des Hauses aufzubrechen. Die Tür wurde dabei beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 ...

