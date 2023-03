Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - PM Nr. 2

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in Weinheim gegen 19:20 Uhr an der Straßenkreuzung Lindenstraße / Grundelbachstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Nach bisherigem Kenntnisstand bog der 67-jährige Kia-Fahrer von der Lindenstraße kommend verbotswidrig nach links in Richtung Birkenauer Talstraße ab. Dabei kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit einem geparkten Fahrzeug, wurde dabei abgewiesen und stieß daraufhin mit dem entgegenkommenden Leichtkraftrad zusammen. Im weiteren Verlauf prallte der Kia auf ein geparktes Fahrzeug, das auf einen weiteren Pkw und dieser wiederum auf ein Auto geschoben wurde, sodass letztlich sechs Fahrzeug bei dem Unfall beschädigt wurden. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 Euro. Die Unfallstelle war bis ca. 22 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

