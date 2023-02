POL-NE: Pkw Brand

Dormagen; Kaarst (ots) - In Dormagen und Kaarst kam es am Montagvormittag zu Wohnungsbränden. So kam es gegen 09:30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Dormagen zu einem Brand in einem Reihenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt. In Kaarst kam es gegen 12:30 Uhr auf der Alten Heerstraße ebenfalls zu einem Brand in einer Wohnung. Hier wurde ...

mehr