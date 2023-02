Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein Verletzter bei Wohnungsbränden in Dormagen und Kaarst

Dormagen; Kaarst (ots)

In Dormagen und Kaarst kam es am Montagvormittag zu Wohnungsbränden. So kam es gegen 09:30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Dormagen zu einem Brand in einem Reihenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt.

In Kaarst kam es gegen 12:30 Uhr auf der Alten Heerstraße ebenfalls zu einem Brand in einer Wohnung. Hier wurde ein 73-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Kriminalkommissariat 11 in Neuss hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell