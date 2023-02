Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann flüchtet nach versuchtem Raub auf Tankstelle

Rommerskirchen (ots)

Eine männliche Person, mit langen schwarzen lockigen Haaren und mit einer schwarzen Jacke, einer weißen FFP2 Maske und Sonnenbrille bekleidet, versuchte am Samstag (11.02.) gegen 21:00 Uhr eine Tankstelle an der Venloer Straße in Rommerskirchen zu überfallen.

Der Mann betrat nach ersten Erkenntnissen gegen kurz vor 21:00 Uhr den Verkaufsraum und forderte die Herausgabe von Bargeld. Hierbei hielt er vermutlich eine Reizgassprühdose mit Pfefferspray in der Hand. Nachdem der Tankstellenmitarbeiter ebenfalls eine solche Sprühdose in die Hand nahm, sprühte der mutmaßliche Räuber mit dem Reizgas, wodurch der Tankstellenmitarbeiter leicht verletzt wurde und sich mit einem Sprühstoß aus seiner Reizgasdose wehrte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin aus dem Gebäude in Richtung Käthe-Kollwitz Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtenden verlief negativ.

Das Kriminalkommissariat 12 in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

