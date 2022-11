Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unfall am Bahnübergang in Lindheim

Lindheim/Wetteraukreis (ots)

Am Bahnübergang in Bereich Lindheim kam es am Dienstag zu einem Unfall, bei dem ein LKW die Schrankenanlage beschädigte und eine durchfahrenden Regionalbahn zu einer Notbremsung zwang.

Der 65-jährige Fahrer wollte, gegen 12 Uhr, seinen 40 Tonner am Bahnübergang wenden und befuhr hierbei auch den Bahnübergang, als sich die Halbschranken schlossen. Der Lokführer der Regionalbahn, der kurz darauf in den Bereich einfuhr, konnte glücklicherweise noch so rechtzeitig die Notbremsung einleiten, dass der Zug noch vor dem Bahnübergang anhalten konnte. So wurde durch den Vorfall niemand verletzt und es kam lediglich an der Schrankenanlage zu geringen Beschädigungen. Bis Techniker der Deutschen Bahn AG die eingetretene Störung und die Beschädigungen beseitigt hatten, kam es bei insgesamt 13 weiteren Zugverbindungen zu Verspätungen. Gegen den Fahrer des LKW hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell