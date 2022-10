LPI-SHL: Garage aufgebrochen

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß Mittwochnachmittag gegen einen Skoda, der in der Straße "Am Bad" in Schmalkalden geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Ein Zeuge hörte einen Knall und sah ein Auto wegfahren. Das Kennzeichen übergab er der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

