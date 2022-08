Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebstahl - Täter flüchtet über Dach

Siegburg (ots)

Am Samstag (06.08.2022) gegen 16:40 Uhr versuchte eine 19-jährige Frau in Begleitung ihres unbekannten, männlichen Partners mehrere Parfum-Flaschen in einem Gesamtwert von rund 550 Euro in einem Drogeriemarkt an der Holzgasse in Siegburg zu entwenden.

Durch den Ladendetektiv konnte beobachtet werden, wie die beiden Täter die Parfum-Flaschen einsteckten und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten.

Hinter dem Kassenbereich wurden die Beiden angesprochen und gebeten mit in das Geschäftsbüro zu kommen. Vor dem Fahrstuhl fing das Pärchen plötzlich an zu randalieren. Nur durch einen weiteren Mitarbeiter konnten sie in das Büro gebracht werden. Der hochaggressive männliche Täter öffnete plötzlich ein Fenster und flüchtete über ein angrenzendes Dach, bevor die Polizeibeamten eintrafen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Bei der 19-Jährigen konnten neben den Parfum-Flaschen zwei weitere große Einkaufstüten aufgefunden werden. Darin befanden sich mehrere Wodka- und Whiskeyflaschen, sowie sechs Tabakdosen. An allen Gegenständen waren die Sicherungsetiketten beschädigt, vermutlich um an der Kasse keinen Alarm auszulösen.

Da sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurden alle Gegenstände sichergestellt.

Die 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen sie vorlagen, wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls eingeleitet. (Re)

