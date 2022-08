Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Spinde im Fitnessstudio aufgebrochen - 16-jähriger Tatverdächtiger überführt

Troisdorf (ots)

Ein 28-jähriger Bundespolizist stellte am Donnerstagmittag (04.08.2022) nach seiner privaten Fitnesseinheit in einem Sportstudio an der Bonner Straße in Sankt Augustin fest, dass sein Spind in der Umkleide aufgebrochen worden war. Es fehlten die Bankkarten und etwas Bargeld aus seinem Portemonnaie. Er begab sich zum Infopoint, um den Diebstahl zu melden. Dort traf er auf zwei weitere Geschädigte, deren Spinde ebenfalls aufgebrochen worden waren.

Zur gleichen Zeit verließ ein 16-jähriger Sankt Augustiner das Sportstudio. Der Polizeibeamte außer Dienst sprach den Jugendlichen an, er solle warten, da er als Zeuge möglicherweise Angaben zu dem Spindaufbruch machen könne. Der junge Mann verhielt sich unkooperativ und verließ nach einem Wortwechsel das Fitnessstudio.

Die drei Geschädigten folgten dem Sankt Augustiner auf die Straße und versuchten, ihn weiterhin zum Warten zu bewegen. Irgendwann ergriff der 28-Jährige die geschultere Sporttasche des Jugendlichen und hielt ihn fest. Daraufhin drehte sich der 16-Jährige um und stieß den Bundesbeamten gegen eine Mauer, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Nun reichte es dem 28-Jährigen und er fixierte den 16-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei. Bei der Durchsuchung der Sporttasche wurde das gesamte Diebesgut der drei Bestohlenen gefunden.

Der minderjährige Tatverdächtige kam mit zur Polizeiwache, wo er in die Obhut seines Vaters übergeben wurde. Mit richterlichem Beschluss wurde das Zimmer des 16-Jährigen nach weiterer Beute durchsucht. Es konnte nichts Verdächtiges aufgefunden werden.

Gegen den Sankt Augustiner wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt (Bi)

