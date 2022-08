POL-SU: Eine Schwerverletzte nach Ablenkung am Steuer

Lohmar/Troisdorf (ots) - Bereits seit dem 28.07.2022 ist die 15-jährige Laura Christine S. aus einer Wohngruppe in Lohmar abgängig. Das meist auffällig geschminkte Mädchen wurde letztmalig am Dienstag (02.08.2022) in Troisdorf gesehen. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen von Laura machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. Ein Lichtbild der vermissten 15-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter ...

